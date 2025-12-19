Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta sexta-feira contou com o DX.COM.AR, segmento dirigido ao público dexista, que prepara o especialista Arnaldo Slaen.

Também, saímos de passeio com o Rotas Argentinas e visitamos o sul do país, a costa patagônica, para conhecer Las Grutas, um dos balneários mais surpreendentes da Argentina. Um convite a viver a Patagônia de um jeito diferente.

Tivemos, ainda, um comentário especial dedicado ao cinema argentino, onde o destaque foi para o filme "O Clã" (2015), de Pablo Trapero, um thriller policial que não apenas retrata o crime, baseado em fatos reais, mas incide também sobre as contradições de uma sociedade argentina que acabava de sair de uma ditadura e transitava para a democracia.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.