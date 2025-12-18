Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta quinta-feira começou com o segmento Cultura & Espetáculos, espaço para ficar por dentro das novidades do mundo das artes, da música, do teatro e do cinema, com o foco em nosso país.

Hoje também apresentamos novidades vinculadas ao cuidado da Vida e da Terra e homenageamos o Chaqueño Palavecino, um dos grandes nomes do folclore argentino, conhecido por sua voz marcante e forte ligação com as tradições do norte do país.

