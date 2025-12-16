Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta terça-feira começou com “Terra & Ambiente”, segmento dedicado a compartilhar informações sobre a terra que habitamos, o ambiente que nos sustenta e as escolhas que fazemos todos os dias, individuais e coletivas, que impactam diretamente o nosso futuro.

Logo depois, veio o “DX.COM.AR”, espaço dirigido ao público dexista, que prepara o especialista Arnaldo Slaen.

Na sequência, apresentamos um comentário na seção Datas Comemorativas dedicado a Oscar Gálvez, um destacado piloto de automobilismo argentino, nascido em 1913, conhecido por sua habilidade nas corridas e por ser um dos maiores nomes do esporte na Argentina. Ele competiu principalmente na década de 1940 e início de 1950, tendo conquistado diversos títulos no Campeonato Argentino de Turismo Carretera.

Além disso, Galvez teve uma carreira internacional marcante, participando de provas de grande prestígio, como as 24 Horas de Le Mans e o Campeonato Mundial de Fórmula 1. Seu legado perdura como um dos ícones do automobilismo argentino, sendo lembrado pela sua destreza e coragem nas pistas.

Por último, tivemos música: na seção “Artista do Dia” visitamos a trajetória do cantor, poeta e historiador argentino Gabo Ferro, dono de uma voz intensa, inquieta e profundamente humana, uma das figuras mais singulares da música latino-americana contemporânea.

