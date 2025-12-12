Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta sexta-feira começou com o DX.COM.AR, segmento dirigido ao público dexista, que prepara o especialista Arnarlo Slaen.

Na sequência, saímos de passeio com o Rotas Argentinas e visitamos a província de Córdoba, um convite irresistível para quem busca natureza, cultura e calor humano em um só destino. Entre serras imponentes, vales verdes e povoados cheios de charme, o viajante encontra trilhas, rios cristalinos, estâncias jesuíticas declaradas Patrimônio da Humanidade e uma vida urbana vibrante na capital, onde história e modernidade convivem em perfeita harmonia.

Com gastronomia regional saborosa, festivais o ano inteiro e uma tradição musical que pulsa em cada esquina, Córdoba é o lugar ideal para renovar energias e descobrir o melhor do centro da Argentina. O segmento foi musicalizado com artistas nascidos na mesma cidade.

Também tivemos um comentário especial sobre A História Oficial, filme lançado em 1985 e dirigido por Luis Puenzo, um marco do cinema argentino ao abordar, com sensibilidade e coragem, as feridas ainda abertas da última ditadura militar. Com atuações memoráveis — especialmente a de Norma Aleandro — e uma narrativa que combina intimidade familiar com denúncia social, o filme expõe a luta das Avós da Praça de Maio e se tornou um símbolo da busca por verdade e justiça, conquistando o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.

Por último, apresentamos um novo encontro com “O Artista do Dia”, onde o homenageado foi César Isella, amplamente reconhecido por sua contribuição à música popular argentina, autor de vários clássicos do nosso folclore.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.