Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta terça-feira apresenta um programete sobre uma personagem singular, pitoresca e inesquecível da história que é hoje a República Argentina: Hipólito Bouchard, um homem nascido na França, vinculado ao nascimento da marinha em nosso país, mas também à nossa história e à história da independência de várias ex-colônias espanholas na América Latina. Por sinal, um programete muito simpático escrito pela nossa produtora Silvana Avellaneda.

O encontro também traz um clássico das terças-feiras, o DX.COM.AR, segmento dirigido ao público dexista, que prepara o especialista Arnarlo Slaen.

E, ainda, um capítulo da sessão “Novo Som Argentino”, com novidades da cena do rock & pop e eletrônica do nosso país.

Ah, e já esquecia: logo ao início, imperdível, uma pérola musical: a versão da valsinha “Palomita blanca” (de Aieta e García Jiménez), registrada pelos cantores Alberto Marino e Floreal Ruiz, com a orquestra de Aníbal Troilo!

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.