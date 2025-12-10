Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta quarta-feira nos leva de passeio até a Península Valdés, na costa atlântica da Patagônia argentina, uma das reservas naturais mais fascinantes do país e Patrimônio Mundial da UNESCO. A área abriga um dos santuários de fauna marinha mais importantes do mundo: ali é possível observar a baleia-franca-austral em sua temporada de reprodução, além de elefantes-marinhos, leões-marinhos, orcas e uma grande diversidade de aves costeiras.

Também é lembrada Azucena Villaflor, uma das figuras fundamentais na luta pelos direitos humanos na Argentina e fundadora das Madres de Plaza de Mayo. Após o desaparecimento forçado de seu filho Néstor, em 1976, ela transformou a dor em ação coletiva, organizando outras mães que buscavam respostas sobre seus filhos sequestrados pela ditadura. Seu próprio sequestro e desaparecimento, em 10 de dezembro de 1977, simboliza a brutalidade do regime.

E, por último, um novo encontro com “O Artista do Dia”, onde o homenageado foi Luk Ra, um cantor e compositor argentino, natural de Córdoba, que se destacou combinando o cuarteto e ritmos urbanos — e rapidamente se tornou um dos nomes mais ouvidos da cena musical argentina.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.