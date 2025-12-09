Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta terça-feira começou com o segmento Cultura & Espetáculos, espaço para ficar por dentro das novidades do mundo das artes, da música, do teatro e do cinema, com o foco em nosso país.

Na sequência, na seção Data Comemorativa, apresentamos um comentário sobre uma operação repressiva da última ditadura militar argentina, que passou para a história com o nome de “o massacre da Igreja da Santa Cruz”, em Buenos Aires, em 8 de dezembro de 1977.

Nesse dia, integrantes dda Marinha Argentina infiltraram-se entre familiares de desaparecidos que se reuniam ali para organizar ações de denúncia – entre eles, Mães da Praça de Maio e militantes de direitos humanos.

A partir de informações obtidas pelo infiltrado Alfredo Astiz, o grupo sequestrou doze pessoas, incluindo as fundadoras Azucena Villaflor e Esther Ballestrino de Careaga. Todos foram assassinados. O ataque à Santa Cruz simboliza a tentativa do regime de silenciar justamente aqueles que buscavam, de forma pacífica, nomes, pistas e justiça para seus entes queridos – e tornou-se, com o tempo, uma marca profunda da memória e da luta pelos direitos humanos na Argentina.

Por último, tivemos música: na seção “Artista do Dia” visitamos a trajetória da intérprete de tango Lidia Borda.

