Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta quinta-feira começou com o segmento Cultura & Espetáculos, espaço para ficar por dentro das novidades do mundo das artes, da música, do teatro e do cinema, com o foco em nosso país.

Hoje também apresentamos novidades vinculadas ao cuidado da Vida e da Terra e escutamos uma belíssima peça do cancioneiro popular argentino, marcada por um profundo sentido social e humano: “La de los humildes”, escrita por Armando Tejada Gómez e musicalizada por César Isella, uma obra que denuncia a desigualdade e exclusão.

A versão que tocamos foi a registrada pela intérprete Nadia Larcher.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.