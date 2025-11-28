Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta sexta-feira começou com o DX.COM.AR, segmento dirigido ao público dexista, que prepara o especialista Arnaldo Slaen.

Na sequência, saímos de passeio com o Rotas Argentinas e visitamos a cidade de La Plata, capital da província de Buenos Aires, que não é o mesmo que a Cidade de Buenos Aires... Pois é. La Plata é daquelas cidades que surpreendem à primeira vista: planejada com rigor geométrico, cheia de diagonais que convidam a caminhar e descobrir, ela combina arquitetura imponente, vida cultural intensa e uma atmosfera jovem marcada pela universidade. O segmento foi musicalizado com artistas nascidos na mesma cidade.

Por último, apresentamos um novo encontro com “O Artista do Dia”, onde o homenageado foi o poeta e letrista Armando Tejada Gómez, amplamente reconhecido por sua contribuição à música popular argentina, autor de vários clássicos do nosso folclore.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.

