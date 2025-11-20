Acompanhe o encontro em português

Programa transmitido pela onda curta e também por streaming, RAE Argentina ao Mundo em Português é uma janela aberta para acompanhar, em detalhe, tudo o que marca o ritmo da Argentina contemporânea. A cada edição, uma seleção cuidadosa de conteúdos que revelam o país em sua pluralidade é oferecida ao público.

No campo da ciência e da tecnologia, o programa traz descobertas recentes, pesquisas em andamento, avanços de universidades e centros de inovação, além de entrevistas com especialistas que ajudam a compreender o papel da Argentina no cenário científico regional e global.

Na área da cultura e dos espetáculos, apresentamos tendências, lançamentos, festivais, produções cinematográficas, literárias e teatrais, destacando artistas consagrados e novos talentos que enriquecem o panorama cultural do país.

Hoje: a provincia de Mendoza e o segredo dos melhores vinhos.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.