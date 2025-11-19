Acompanhe o encontro em português

Programa transmitido pela onda curta e também por streaming, RAE Argentina ao Mundo em Português é uma janela aberta para acompanhar, em detalhe, tudo o que marca o ritmo da Argentina contemporânea. A cada edição, uma seleção cuidadosa de conteúdos que revelam o país em sua pluralidade é oferecida ao público.

No campo da ciência e da tecnologia, o programa traz descobertas recentes, pesquisas em andamento, avanços de universidades e centros de inovação, além de entrevistas com especialistas que ajudam a compreender o papel da Argentina no cenário científico regional e global.

Na área da cultura e dos espetáculos, apresentamos tendências, lançamentos, festivais, produções cinematográficas, literárias e teatrais, destacando artistas consagrados e novos talentos que enriquecem o panorama cultural do país.

A programação também dedica espaço para temas de saúde, qualidade de vida e bem-estar, oferecendo informações úteis, campanhas de prevenção, iniciativas públicas e propostas de hábitos saudáveis que dialogam com a vida cotidiana dos ouvintes.

No segmento de turismo, o programa percorre regiões icônicas e destinos pouco conhecidos, apresentando paisagens, tradições locais, gastronomia, curiosidades e experiências únicas que convidam o público a explorar a diversidade argentina.

A história do país também aparece como fio condutor, com relatos que recuperam episódios marcantes, personagens fundamentais e acontecimentos que ajudam a compreender a identidade nacional. Complementando esse panorama, a música argentina está sempre presente, seja por meio de clássicos, seja por meio de novas sonoridades que revelam a vitalidade da cena musical atual.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.