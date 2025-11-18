Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta terça-feira começou com o DX.COM.AR, segmento dirigido ao público dexista, que prepara o especialista Arnaldo Slaen.

Na sequência, apresentamos mais um capítulo da série “Cinema Argentino”, onde falamos sobre “Nove Rainhas”, filme argentino de 2000 que acompanha dois golpistas — um veterano e um novato — que se unem para aplicar um grande golpe envolvendo raros selos falsificados.

Com ritmo ágil, diálogos afiados e reviravoltas constantes, o filme conduz o espectador por um jogo de confiança e enganos, explorando a astúcia dos personagens e a imprevisibilidade das ruas de Buenos Aires.

É considerado um dos grandes thrillers do cinema argentino. Estrelado por Ricardo Darín e Gastón Pauls, o filme conquistou vários prêmios internacionais e até ganhou um remake americano.

Por último, tivemos música: na seção “Artista do Dia” visitamos a bem-sucedida trajetória do jovem Duki.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.