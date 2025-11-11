Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta terça-feira começou com o DX.COM.AR, segmento dirigido ao público dexista, que prepara o especialista Arnarlo Slaen, e continuou com informações da Saúde, uma coluna que fala de assuntos essenciais para o bem-estar e a qualidade de vida e que hoje, entre outras novidades, traz resultados muito bem-sucedidos de uma vacina nasal para a Doença de Chagas, desenvolvida por cientistas argentinos.

Na sequência, apresentamos mais um capítulo da série “Cinema Argentino”, onde falamos sobre “A História Oficial”, aclamado filme argentino dirigido por Luis Puenzo, que aborda o período da ditadura militar na Argentina (1976-1983), focando em temas como a memória histórica, a negação da violência do regime e a busca pela verdade, oferecendo um olhar íntimo e angustiante sobre os efeitos da ditadura na sociedade argentina.

"A História Oficial" foi o primeiro filme argentino a ganhar o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, e continua sendo uma obra essencial para entender a luta pela memória e a justiça histórica na América Latina.

Por último, tivemos música: na seção “Artista do Dia” visitamos a trajetória do intérprete de tango Ariel Ardit.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.