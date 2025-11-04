Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta terça-feira começou com o DX.COM.AR, segmento dirigido ao público dexista, que prepara o especialista Arnarlo Slaen, e continuou com informações da Saúde, uma coluna que fala de assuntos essenciais para o bem-estar e a qualidade de vida.

Na sequência, falamos sobre o “Julgamento das Juntas Militares”, realizado na Argentina, um marco histórico crucial, especialmente ao completarmos 40 anos do evento.

Esse julgamento representou um passo fundamental na busca pela justiça e pela memória histórica após a ditadura militar que assolou o país entre 1976 e 1983.

Ele simbolizou o compromisso com a verdade, a responsabilização pelos crimes cometidos e a luta por reparação das vítimas da repressão.

Por último, tivemos música: “Esperando Nacer”, de David Lebón, figura central da história do rock nacional, que compartilha nesta versão sua sensibilidade e profundidade poética com Vicentico, que contribui com seu timbre e trajetória inconfundíveis para um encontro musical que reuniu duas vozes emblemáticas do rock e da música popular argentina.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.