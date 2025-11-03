Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em desta segunda-feira convida os ouvintes a acompanhar o espaço de Ciência & Tecnologia, que traz novidades do setor, destacando projetos e avanços que evidenciam o papel crescente da Argentina no campo da inovação.

Entre outras novidades, hoje falamos sobre os estudos de prospecção que estão avaliando a possibilidade de cultivo industrial de mexilhões no Canal de Beagle e sobre o trabalho que vem desenvolvendo uma equipe de pesquisadores do Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que identificou a presença sazonal da espécie em perigo de extinção Ballena sei (Balaenoptera borealis) no litoral do Golfo San Jorge, na Patagonía, para sua promoção turística.

A música, sempre presente nas ondas da RAE, teve hoje especial destaque, com a trajetória do intérprete Duki.

Por último, o segmento dedicado a Cultura & Espetáculos, que trouxe novidades da música e da literatura.

