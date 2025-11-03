3/11/2025

Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em desta segunda-feira convida os ouvintes a acompanhar o espaço de Ciência & Tecnologia, que traz novidades do setor, destacando projetos e avanços que evidenciam o papel crescente da Argentina no campo da inovação.

Entre outras novidades, hoje falamos sobre os estudos de prospecção que estão avaliando a possibilidade de cultivo industrial de mexilhões no Canal de Beagle e sobre o trabalho que vem desenvolvendo uma equipe de pesquisadores do Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que identificou a presença sazonal da espécie em perigo de extinção Ballena sei (Balaenoptera borealis) no litoral do Golfo San Jorge, na Patagonía, para sua promoção turística.

música, sempre presente nas ondas da RAE, teve hoje especial destaque, com a trajetória do intérprete Duki.

Por último, o segmento dedicado a Cultura & Espetáculos, que trouxe novidades da música e da literatura.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.

 