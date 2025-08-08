Acompanhe o encontro em portuguēs

Sexta-feira!

O programa da RAE em português encerra uma semana muito fria em quase todo o território argentino com uma programação variada que propõe, logo ao início, uma música bem alegre para aquecer a alma e os corpos daqueles que se sintam convidados a dançar: uma chacarera intitulada “El puente carretero” (autoria de Carlos y Peteco Carabajal), interpretada por Cuti y Roberto Carabajal (pois é, os Carabajal são uma família enooorme) e continua com o DX.COM.AR, segmento preparado pelo especialista Arnaldo Slaen e especialmente dirigido ao público dexista.

O encontro segue com uma lembrança especial ao músico Jorge Cafrune, já falecido mas que hoje estaria completando anos, continuamos com um comentário sobre a nossa bebida não alcoólica mais representativa (isso mesmo, o mate ou chimarrão) e o sucesso internacional que está experimentando, e encerramos com novidades do rock & pop argentino.

Acompanhe o encontro desta sexta-feira junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.