Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta sexta-feira levou os ouvintes a uma verdadeira viagem pela cultura argentina.

Começamos com uma resenha do filme Relatos Selvagens, obra aclamada do diretor Damián Szifron. A análise destacou o humor ácido e o olhar crítico sobre os excessos e as contradições da vida moderna, características que fazem do filme um retrato intenso e provocador da sociedade contemporânea.

Na sequência, o programa apresentou um panorama da beleza de um destino turístico muito encantador da Argentina: Iruya, uma pequena localidade nas alturas dos Andes, onde o tempo parece ter parado.

Em seguida, foi ao ar mais uma edição do DX.COM.AR, segmento elaborado pelo especialista Arnaldo Slaen, que traz informações de interesse para o público dexista e amantes do rádio de alcance internacional.

Encerrando a edição, a seção destinada a datas comemorativas homenageou o letrista de tango José María Contursi, um dos grandes nomes do tango-canção, de meados do século XX. O quadro trouxe um breve percurso de sua carreira e a audição de algumas de suas composições mais marcantes.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.