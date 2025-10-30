Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta quinta-feira apresenta a seção com novidades do mundo da Cultura & Espetáculos, onde falamos no violinista Pablo Agri, quem será homenageado com o Prêmio Konex de Platina no próximo dia 11 de novembro.

As recentes apresentações do lendário cantor britânico Rod Stewart na Argentina, como parte da sua turnê “One Last Time” e no lançamento da primeira biografia inteiramente dedicada a Federico Moura, líder da banda de rock argentina Virus, que aborda tanto seus feitos artísticos quanto uma trajetória marcada por tensões pessoais, identitárias e sociais.

Neste programa também celebramos duas figuras icônicas da cultura argentina, que compartilham a data de nascimento em 30 de outubro.

De um lado, Diego Maradona, o gênio do futebol que encantou o mundo com sua habilidade incomparável e personalidade única, deixando um legado eterno no esporte.

Do outro, Julia Zenko, a talentosa cantora que, com sua voz inconfundível e sensibilidade artística, conquistou uma legião de fãs ao longo de sua carreira.

O mate é mais do que uma simples bebida na Argentina; ele é um símbolo de conexão e tradição. Na seção “Sabores Argentinos” hoje foi destacado o sucesso que a bebida fez entre várias figuras internacionais, sobretudo estrelas de futebol.

Por último, visitamos um disco lançado em 1982, o LP Bicicleta da banda Serú Girán considerado um marco do rock argentino e um dos álbuns mais importantes da música latino-americana.

Combinando rock progressivo, jazz e influências da música clássica, a banda liderada por Charly García nos leva a uma jornada sonora única, recheada de experimentações e complexidade melódica.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.