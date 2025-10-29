Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta quarta-feira traz o programete dedicado a comunicar novidades da atividade na Ciência & Tecnologia, com destaque hoje para a Expedição Cretácica I – 2025, encerrada há poucos dias, que contou com apoio do CONICET, da National Geographic Society, da Fundação Félix de Azara e da Secretaria de Cultura de Río Negro.

O objetivo foi retomar trabalhos interrompidos em 2024, quando descobriram a garra do dinossauro Bonapartenykus ultimus, e escavar restos adicionais que permitam completar o “quebracabeça” desse exemplar até agora inédito. A expedição foi transmitida ao vivo por YouTube.

Por outra parte, como a cada quarta-feira, saímos de passeio e viajamos em tempo e espaço, para visitar Iruya, uma joia escondida da província de Salta que parece suspensa no tempo, aninhada entre montanhas imponentes no norte da Argentina.

Iruya encanta não só pela beleza de seus vales e cerras, mas também pela hospitalidade de seu povo e pela sensação de autenticidade que conserva, mesmo diante do olhar curioso dos viajantes.

E, por último, tivemos música com a banda de rock & pop Los Tipitos, que foram o destaque da seção Artista do Dia.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.