Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta terça-feira apresenta uma nova edição do DX.COM.AR, segmento dirigido ao público dexista, que prepara o especialista Arnaldo Slaen, e continuou com informações da Saúde, uma coluna que fala de assuntos essenciais para o bem-estar e a qualidade de vida.

Também falamos em Relatos Selvagens, dirigido pelo cineasta Damián Szifron. O filme é composto de seis histórias independentes, unidas por um fio condutor: a perda de controle diante das pressões da vida moderna. O filme teve grande impacto no cenário nacional internacional: foi indicado ao Oscar e ganhou o Goya de Melhor Filme Ibero-americano.

Também destinamos um momento para destacar a receita da humita en chala, um prato típico da culinária andina, portador de história, paisagens e, claro, sabores deliciosos.

Por último, na seção destinada a efemérides, foi homenageado o diretor de tango Miguel Caló.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.