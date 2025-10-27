Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta segunda-feira convida os ouvintes a acompanhar o espaço de Ciência & Tecnologia, que traz novidades do setor, destacando projetos e avanços que evidenciam o papel crescente da Argentina no campo da inovação.

Entre outras novidades, hoje falamos da física argentina María Teresa Dova, pesquisadora do CONICET no Instituto de Física La Plata, que recebeu o Prêmio Internacional L’Oréal–UNESCO “Para Mulheres na Ciência”, representando a América Latina e o Caribe, e n a Expedição Cretácica I – 2025 na região de General Roca, Patagônia argentina, com apoio de várias instituições, para continuar escavações de fósseis de dinossauros, incluindo o Bonapartenykus ultimus; a missão foi transmitida ao vivo nas redes sociais, aproximando o público do trabalho científico e incentivando novas vocações.

A música, sempre presente nas ondas da RAE, teve hoje especial destaque, com a trajetória da intérprete María Volonté.

Por último, o segmento dedicado a Cultura & Espetáculos, que trouxe novidades de teatro, do músico David Lebón, artes plásticas e a recente visita do brasileiro Arnaldo Antunes a Buenos Aires.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.