Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta terça-feira começou com o DX.COM.AR, segmento dirigido ao público dexista, que prepara o especialista Arnaldo Slaen, e continuou com informações da Saúde, uma coluna que fala de assuntos essenciais para o bem-estar e a qualidade de vida.

Na sequência, falamos sobre O Segredo dos Seus Olhos, um aclamado filme argentino que mistura suspense policial com drama romântico, explorando temas como justiça, memória e impunidade.

A história gira em torno de Benjamín Espósito, um oficial de justiça aposentado que decide escrever um romance baseado em um caso de estupro e assassinato não resolvido que o marcou profundamente décadas antes.

Por último, tivemos a seção Artista do Dia, destinada a a destacar a biografia e trajetória de um músico em particular, na qual o destacado foi Alejandro Lerner, um cantor, compositor e pianista argentino conhecido por suas baladas românticas e letras emotivas, com grande influência no pop e rock latino.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.