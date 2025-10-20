Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta segunda-feira convida os ouvintes a acompanhar o espaço de Ciência & Tecnologia, que traz novidades do setor, destacando projetos e avanços que evidenciam o papel crescente da Argentina no campo da inovação. Entre outras novidades, hoje falamos da descoberta de um dinossauro em Neuquén, um fóssil encontrado na Patagônia que revela uma nova espécie de dinossauro gigante.

A música, sempre presente nas ondas da RAE, teve hoje especial destaque, com a trajetória e obras de César Isella, renomado cantor, compositor e violonista argentino, amplamente reconhecido por sua contribuição à música folclórica da Argentina e da América Latina.

Por último, um segmento dedicado a Cultura & Espetáculos, dedicado aos Prêmios KONEX na sua edição 2025, dedicada à música, onde Charly García levou a máxima distinção.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.