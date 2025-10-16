Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta quinta-feira apresenta um segmento dedicado a Rosita Quiroga, primeira mulher a gravar tangos com acompanhamento de violão, rompendo barreiras em uma época em que o espaço artístico era quase todo masculino. Sua trajetória não é apenas musical — é também histórica, marcada pela força, autenticidade e paixão que ajudaram a moldar a identidade do tango como o conhecemos hoje.

Hoje também exploramos a riqueza da culinária argentina com foco em um prato tradicional dos Andes: a Humita en Chala.

Este prato típico é feito à base de milho ralado, queijo e temperos como cebola, pimentão e cominho, envolvido em folhas de milho (as chalas) e cozido no vapor. A humita é especialmente popular nas regiões do Noroeste argentino, sendo consumida durante festividades e como parte da alimentação cotidiana.

O programa destacou não apenas a receita e as variações regionais, mas também o valor cultural e afetivo que o prato carrega, simbolizando a ligação entre a terra, as tradições indígenas e a identidade nacional. O comentário foi acompanhado de belas músicas da nossa região andina.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.