Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta quarta-feira traz o programete dedicado a comunicar novidades da atividade na Ciência & Tecnologia, com destaque para a pesquisa argentina na área.

Por outra parte, como a cada quarta-feira, saímos de passeio e viajamos em tempo e espaço, para visitar a pequena cidade de Casabindo, situada no coração da Puna jujeña.

Conhecida como a “cidade que não se rende ao tempo”, Casabindo preserva tradições ancestrais e uma paisagem de grande beleza.

Seu ponto mais emblemático é a igreja de Nossa Senhora da Assunção, datada do período colonial e declarada Monumento Histórico Nacional. Além disso, Casabindo é célebre por sua festa da Assunção, celebrada em agosto, quando a comunidade se reúne em torno da tradicional “corrida de touros com os cavalheiros”, manifestação cultural que combina devoção, música e identidade popular, tornando o vilarejo um verdadeiro tesouro cultural da Argentina.

O programa traz, ainda, um novo encontro com “O Artista do Dia”, onde o homenageado foi José Larralde: cantor e compositor, poeta e operário da palavra, um artista que soube manter ao longo de sua carreira uma autenticidade que o distingue no folclore argentino e latino-americano.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván