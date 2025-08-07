Acompanhe o encontro em portuguēs

Nesta quinta-feira, o programa da RAE em português propõe música, muita música! Temos “El cosechero”, um clássico do nosso folclore, do prolífico Ramón Ayala; uma versão de uma música bela, de autoria de León Gieco, na voz de Julia Zenko.

Mais! Programete especial sobre um disco iniludível do rock argentino: o elepê “Almendra”, da banda de mesmo nome, um dos grupos que liderou o genial músico Luis Alberto Spinetta.

Mas para que não se diga que se tratou apenas de música, o programa também conta com uma receita bem típica da gastronomia local: o chipá, a nossa versão (ou será a original?) do pão de queijo.

Ainda, traz novidades da Ciência e Tecnologia, com o foco colocado em nosso país.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galvan, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.