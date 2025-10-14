Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta terça-feira começou com o DX.COM.AR, segmento dirigido ao público dexista, que prepara o especialista Arnarlo Slaen, e continuou com informações da Saúde, uma coluna que fala de assuntos essenciais para o bem-estar e a qualidade de vida.

Na sequência, falamos sobre Miguel Ángel Russo, um dos técnicos mais respeitados do futebol sul-americano, que faleceu no dia 8 de outubro de 2025, aos 69 anos, após uma longa luta contra o câncer. Hoje relembramos sua vida — como jogador, como treinador — e a forma como sua despedida foi homenageada, tanto no estádio La Bombonera quanto além das fronteiras argentinas.

Por último, tivemos a seção destinada a datas comemorativas, e hoje o homenageado foi Oscar Alemán, um dos maiores músicos argentinos de jazz do século XX, conhecido por seu talento excepcional como guitarrista, cantor e compositor.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.