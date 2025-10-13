Acompanhe o encontro.em português

O programa da RAE em português desta segunda-feira convida os ouvintes a acompanhar o espaço de Ciência & Tecnologia, que traz novidades do setor, destacando projetos e avanços que evidenciam o papel crescente da Argentina no campo da inovação.

Entre outras novidades, hoje falamos na descoberta de um dinossauro em Neuquén, um fóssil encontrado na Patagônia que revela uma nova espécie de dinossauro gigante.

A música, sempre presente nas ondas da RAE, teve hoje especial destaque, com a trajetória e obras interpretadas pelo jovem Wos, um bem-sucedido representante da chamada música urbana (rap e trap), muito popular em nosso país e com reconhecimento internacional.

Por último, um segmento dedicado a Cultura & Espetáculos, com amostras do que vem acontecendo na área da literatura, música e teatro em nosso país.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.