Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta quinta-feira apresenta um segmento dedicado a questões de “Saúde”, onde falamos em Febre Hemorrágica Argentina e em Transtornos no Desenvolvimento da Linguagem.

Por outra parte, lembrando que no dia 9 de outubro de 1967 era assassinado na Bolívia o argentino Ernesto Che Guevara, dedicamos a seção de datas comemorativas a ele

A programação contou ainda com um programete dedicado às novidades do mundo da “Cultura & Espetáculos”, com destaque para o músico de rock David Lebón, que lançou sua autobiografia A magia de estar aqui e a apresentação do brasileiro Arnaldo Antunes em Buenos Aires.

Por último, contamos a história de um tango, uma história de espera e paciência, que refletiu a vida real do seu autor: “Gricel” é o nome da obra e José María Contursi o poeta que conta e vive um amor não correspondido ou proibido.

Julieta Galván