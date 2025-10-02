Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta quinta-feira apresenta um segmento dedicado a questões de “Saúde”, onde falamos em Febre Hemorrágica Argentina e em Transtornos no Desenvolvimento da Linguagem.

Por outra parte, lembrando que no dia 2 de outubro de 1990 falecia em Buenos Aires Mercedes Simone, a inesquecível “Dama do Tango”, dedicamos um comentário e escutamos uma música emblemática do seu repertório.

A programação contou ainda com um programete dedicado às novidades do mundo da “Cultura & Espetáculos”, com destaque para a recente realização do Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (FILBA 2025) e o sucesso de “Belén”, filme que representará a Argentina na próxima edição dos prêmios Oscar.

Por último, o programa homenageou a banda de rock argentina Los Caballeros de la Quema.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.