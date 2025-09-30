Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta terça-feira começou com o DX.COM.AR, segmento dirigido ao público dexista, que prepara o especialista Arnarlo Slaen.

Na sequencia, apresentamos o primeiro capítulo de uma nova série dedicada ao Cinema Argentino, um percurso pelas obras do cinema e da televisão argentinos que marcaram época, emocionaram o público e continuam vivas na memória coletiva. O destaque foi para o filme vencedor do Oscar em 2010 “O Segredo dos Seus Olhos”, filme que deixou marca na memória do país.

E, por último, tivemos mais uma edição da seção “Artista do dia”, onde hoje celebramos a trajetória de Alejandro Lerner, um dos cantores e compositores mais queridos da Argentina, dono de uma voz de emoção e otimismo, misturando rock, pop e baladas cheias de sentimento que falam a diferentes gerações.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.