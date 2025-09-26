Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta sexta-feira abriu com um passeio pela província argentina de Córdoba, um clássico do turismo local e internacional, com opções de todo tipo para famílias, aventureiros e casais em plano romântico.

Em seguida, foi ao ar mais uma edição do DX.COM.AR, segmento elaborado pelo especialista Arnaldo Slaen, que traz informações de interesse para o público dexista e amantes do rádio de alcance internacional.

O espaço também contou com um comentário especial sobre os clássicos que enfrentam os times de futebol argentino, onde o mais conhecido é o que estrelam o Boca Junior e o River Plate, ambos da cidade de Buenos Aires e que, de fato, é chamado de “super-clássico”.

Também, apresentamos hoje uma nova seção: “O Artista do Dia”.

A cada edição, vamos mergulhar na trajetória de um nome de destaque da música, argentina, revisitando suas canções mais marcantes, sua história e a influência que exerceu no cenário cultural. Hoje, nosso destaque foi para Luck Ra.

Por último, um tango –pois é, é um programa argentino!-e a sua história: “Volver”, de Carlos Gardel e Alfredo Le Pera.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.