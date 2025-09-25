Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta quinta-feira apresenta um programete especial sobre “Evita, o musical”, peça que levou a Primeira-Dama mais icônica da Argentina ao palco mundial de uma forma que poucos poderiam ter previsto.

Hoje, aniversário da estreia do espetáculo, aproveitamos para lembrar como a arte pode moldar a forma como o mundo enxerga a história de uma nação.

A programação contou ainda com um programete dedicado à chamada “Geração de Ouro” do basquete argentino, isto é, o grupo de jogadores que marcou a história do esporte no país entre o final dos anos 1990 e a década de 2010, alcançando feitos inéditos no cenário internacional.

Por último, o programa homenageou Anselmo Aieta (1896–1964), um destacado bandoneonista, compositor e diretor de orquestra argentino, considerado uma das figuras importantes na consolidação do tango durante as primeiras décadas do século XX. Entre suas composições mais conhecidas está “Palomita blanca”, obra que se tornou um clássico do repertório tanguero.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.