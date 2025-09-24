Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta quarta-feira apresenta um programete especial sobre Amelita Baltar, inaugurando um novo segmento em nossa programação: “Artista do Dia”.

A cada edição, vamos mergulhar na trajetória de um nome de destaque da música, argentina, revisitando suas canções mais marcantes, sua história e a influência que exerceu no cenário cultural. E Amelita Baltar, por sinal, também hoje está fazendo anos.

A programação contou ainda com mais um capítulo do segmento “Argentina para conhecer”, que nos levou de passeio para a região noroeste do país, a primeira região também a ter cidades fundadas pelos espanhóis e onde se encontra a chamada “rota do adubo”, e um comentário especial para o time de futebol Racing Club, fundado em 1903 e que até hoje é símbolo de tradição, paixão e protagonismo no futebol do país.

Por último, o programa apresentou novidades do mundo da Ciência & Tecnologia, com o foco colocado em desenvolvimentos do CONICET –o Conselho nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.