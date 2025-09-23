Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta terça-feira começa com informações da Argentina e segue com música: “Cartas sin marcar”, de autoria de Andrés Calamaro e Ariel Rot, em versão registrada pela intérprete Fabiana Cantilo.

Na sequência, e como toda terça-feira, apresentamos o DX.COM.AR, segmento dirigido ao público dexista, que prepara o especialista Arnarlo Slaen.

Também escutamos músicas com letra do poeta Homero Expósito, no dia em que é comemorado mais um ano do seu falecimento. Trata-se de um dos mais importantes letristas do tango, autor -com seu irmão Virgílio- de verdadeiros clássicos do gênero.

E, por último, tivemos um capítulo musical com os artistas argentinos que foram convidados a participar dos "Tiny Desk Concerts", sessões musicais organizadas pela rádio pública norte-americana NPR (National Public Radio).

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.