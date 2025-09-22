Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta segunda-feira convida os ouvintes a um passeio pela cultura e pela atualidade da Argentina.

A edição abre com um programete especial dedicado a Edmundo Rivero, cantor e guitarrista nascido em 1911, dono de uma voz grave e inconfundível que marcou a história do tango.

Na sequência, o programa presta homenagem a outro ícone argentino, mas do universo esportivo: Roberto De Vicenzo, considerado o maior golfista do país.

Com uma carreira internacional brilhante, De Vicenzo venceu mais de 200 torneios ao redor do mundo e entrou para a história ao conquistar o Open britânico em 1967, feito que projetou o golfe argentino para o cenário global.

O espaço de Ciência & Tecnologia atualiza o público com as últimas novidades do setor, destacando projetos e avanços que evidenciam o papel crescente da Argentina no campo da inovação.

A música, sempre presente nas ondas da RAE, oferece dois momentos especiais: primeiro, a interpretação dos Hermanos Berbel para a canção “Amutuy, soledad”, que evoca a memória e a resistência do povo Mapuche, originário da Patagônia; em seguida, uma versão delicada e sofisticada de “Cinema Verité”, composição de Charly García, aqui revisitada pela voz intensa de Rosana Amed e pelos arranjos e acompanhamento do tecladista Lito Vitale.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.