Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta sexta-feira abriu em clima festivo, com a polca “Cherubichá”, composta por Gregorio Nelly e José Zappa, na interpretação magistral do acordeonista Raúl Barboza ao lado do violonista Juanjo Domínguez. Em seguida, foi ao ar mais uma edição do DX.COM.AR, segmento elaborado pelo especialista Arnaldo Slaen, que traz informações de interesse para o público dexista e amantes do rádio de alcance internacional.

O espaço também contou com um comentário especial sobre a gastronomia argentina em tempos da colônia, estabelecendo pontes entre tradições culinárias do passado e a identidade gastronômica atual.

Na parte musical, destacou-se a canção “Don”, sucesso da banda pop Miranda!, que marcou os anos 2000 com sua estética irreverente e letras dançantes.

Por último, o programa apresentou ainda um programete dedicado a Duki, uma das grandes revelações da chamada música urbana, representante da cena trap argentina que alcançou projeção internacional.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.