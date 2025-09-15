Acompanhe o encontro em portuguēs

O programa da RAE em português desta segunda-feira traz uma edição variada e carregada de referências à cultura e à memória argentina. O destaque inicial foi um programete especial dedicado a Rosita Quiroga (1896–1984), uma das primeiras intérpretes femininas do tango, reconhecida por gravar, em 1923, o clássico La musa mistonga. Além de recordar sua trajetória como cantora, compositora e difusora internacional do gênero, o programa ressaltou sua importância na abertura de espaços para outras vozes femininas no tango.

Na sequência, o esporte ganhou espaço com uma nota sobre a seleção feminina argentina de hóquei sobre grama, Las Leonas, equipe que se consolidou como referência mundial desde os anos 2000. Foram lembradas conquistas históricas, como as medalhas olímpicas e o carisma de jogadoras emblemáticas como Luciana Aymar, considerada uma das melhores da modalidade em todos os tempos.

O espaço de efemérides celebrou a memória de Hernán Figueroa Reyes (1936–1973), cantor, compositor e difusor da música folclórica argentina. Conhecido por sucessos como Zamba del cantor enamorado, sua carreira foi marcada pela combinação de tradição e renovação dentro do repertório popular. O programa ressaltou sua influência no cenário do folclore dos anos 1960 e 70, assim como sua presença em festivais importantes, como Cosquín.

Por fim, a música de rock ocupou o encerramento da edição, com a escuta de “Paseo inmoral”, sucesso da banda Soda Stéreo, e “Influencias”, de Charly García, presente em seu álbum homônimo de 2002.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.