Acompanhe o encontro em português

Nesta quinta-feira, o programa da RAE em português traz novidades da Ciência e Tecnologia, com o foco colocado em nosso país, e um programete dedicado a um ato histórico de coragem democrática e um exemplo único no mundo: pela primeira vez, um país julgou em seus próprios tribunais os responsáveis por uma ditadura sangrenta.

Realizado em 1985, o Julgamento das Juntas foi um processo que não apenas honrou a memória das vítimas do terrorismo de Estado, mas também consolidou o compromisso com a justiça e os direitos humanos, traçando um caminho de dignidade e verdade que até hoje inspira gerações dentro e fora do país.

Porém, o programa começou com uma homenagem musical: tocamos “Chamarrita de los pobres”, música de Raúl Barboza, por ele interpretada junto a Juanjo Domínguez.

Raúl Barboza faleceu ontem, em Paris, deixando uma herança imortal para a música popular argentina e, em particular, para o chamamé. Ao longo de mais de sete décadas de carreira, ele encantou o mundo com seu acordeón, carregando no fole o pulsar dos rios, dos verdes do Litoral e da memória de seu povo.

Conhecido como “embaixador do chamamé”, ele colaborou com nomes icônicos como Atahualpa Yupanqui, Astor Piazzolla e Mercedes Sosa, e foi agraciado com prêmios de prestígio na França, como o Grand Prix Charles Cros, Diapason d’Or, e o título de Chevalier des Arts et des Lettres

E “Persiana americana”, música da banda Soda Stereo que foi e continua sendo um dos grandes sucessos do rock & pop argentino, também fez parte da programação.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván