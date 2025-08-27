Acompanhe o encontro em portuguēs

O programa da RAE em português desta quarta-feira traz um programete especial sobre Mercedes Sosa, a voz da América Latina, uma intérprete que transformou sua arte em resistência e poesia para os povos.

O encontro também nos leva a conhecer a chamada “Rota do Adubo”, um circuito cultural de cerca de 50-100 km ao longo da Rodovía Nacional 60, entre as localidades de Tinogasta e Fiambalá, que permite conhecer um valioso patrimônio arquitetônico colonial em adobe. É possível observar antigas igrejas, capelas, casas e fazendas com mais de 300 anos, muitas das quais são Monumentos Históricos Nacionais e fazem parte do legado dos povos originários e da colonização espanhola.

O esporte também faz parte do encontro desta quarta, na figura de René Houseman, gênio irreverente do futebol argentino, que encantou com sua habilidade e paixão dentro de campo.

E, ainda, RAE em Português lembra duas datas para comemorar em 27 de agosto: o início das transmissões radiais na Argentina e o falecimento de Roberto Goyeneche, o "Polaco", cantor que deu ao tango uma interpretação única, cheia de emoção e autenticidade.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.