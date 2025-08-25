Acompanhe o encontro em portuguēs

O programa da RAE em português desta segunda-feira traz a biografia e trajetória de os Hermanos Expósito, Homero e Virgilio, figuras centrais do tango argentino. Homero destacou-se como letrista sensível e poético, autor de clássicos como “Naranjo en flor” e “Percal”, enquanto Virgilio brilhou como pianista e compositor. Juntos, criaram melodias e letras que marcaram a identidade do tango portenho, unindo melancolia e lirismo refinado.

O encontro tem novidades do mundo da Ciência e da Tecnologia e também traz um comentário especial sobre Jorge Luis Borges, um dos maiores escritores argentinos, mestre em contos que exploram labirintos, espelhos e o infinito, unindo filosofia e literatura com uma imaginação única. Celebrado no mundo inteiro, em sua homenagem a Argentina celebrou ontem o Dia do Leitor.

O encontro de hoje também tem belas músicas: “La Arenosa” (de Gustavo “Cuchi” Leguizamón e Manuel J. Castilla, na voz de Lorena Astudillo), uma cueca alegre que celebra a bela localidade de Cafayate, no noroeste argentino, seus vinhos e sua gente; e “Cómanse a besos esta noche, da banda Babasónicos, uma das mais inovadoras do rock argentino, conhecida por misturar pop, rock e experimentação com letras irônicas e provocativas.

Para encerrar, escolhemos “Los caminos de la vida”, uma canção do colombiano Omar Antonio Geles Suárez que reflete, com emoção e realismo, sobre as dificuldades da existência e a força para superá-las; a versão que escutamos hoje é a registrada pelo argentino Vicentico.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.