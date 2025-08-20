Acompanhe o encontro em portuguēs

O programa da RAE em português desta quarta-feira traz um programete especial sobre o “Novo cancioneiro”, também conhecido como “Movimento do Novo cancioneiro”, um movimento musical-literário da Argentina, com projeção latino-americana, que marcou a música de raiz folclórica da década de 1960. É desse grupo que sai, por exemplo, Mercedes Sosa.
O encontro também nos leva a conhecer as chamadas “colônias judaicas”, assentamentos agrícolas fundados no século XIX por imigrantes judeus, pequenas cidades que hoje contam muitas histórias que bem vale a pena conhecer.
O tênis também faz parte do encontro desta quarta, na figura da tenista Gabriela Sabatini, a mais destacada na história deste esporte na Argentina. Em 1990, ela venceu o US Open em singles, tornando-se a única tenista argentina em conquistar isso, e dois WTA Tour Championships, em 1988 e 1994. Uma atleta inspiradora para o tênis feminino argentino e latino-americano.
Por último, RAE em Português traz um tango e um comentário sobre seu autor, quem desapareceu em decorrência de uma confusa história policial, pela qual ele foi acusado de assassinato: trata-se do tango “Nada” e da história de Horacio Basterra, quem assinava suas letras com o codinome Horacio Sanguinetti.
Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.