Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta segunda-feira começou o segmento Cultura & Espetáculos, que nos levou de passeio pela vibrante cena cultural argentina: das livrarias que se preparam para receber a obra completa de Borges, passando pela efervescência da feira editorial independente MIGRA e pela poesia silenciosa dos objetos que ganham vida na mostra urbana de Rosário, até chegar ao brilho pop dos shows do Miranda! no estádio Ferro.

Continuamos, na sequência, com mais uma edição da nossa coluna de Ciência & Tecnologia, um espaço para acompanhar descobertas que estão redesenhando o presente e apontando caminhos para o futuro.

Hoje, falamos da descoberta feita por pesquisadores argentinos de uma nova espécie de dinossauro, denominada Huayracursor jaguensis, considerada uma das mais antigas do mundo e, ainda, na campanha “Ecos de dos Cañones”, onde pesquisadores argentinos embarcados no navio de pesquisa RV Falkor (too), do Schmidt Ocean Institute, investigam sistemas de canyons submarinos ao longo da plataforma continental argentina nas regiões da Patagônia e da provincia de Buenos Aires.

Por último, apresentamos, em nosso espaço Artista do Dia, a cantora argentina Lidia Borda, uma voz que une tradição e modernidade no universo do tango.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.