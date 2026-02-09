Acompanhe o encontro em em português

O programa da RAE em português desta segunda-feira começou o segmento Ciência & Tecnologia, um espaço para acompanhar descobertas que estão redesenhando o presente e apontando caminhos para o futuro.

Hoje, entre outras novidades, falamos no lançamento feito pelo CONICET (Conselho argentino de Pesquisas Científicas e Técnicas) e a UNSAM (Universidade federal de San Martín) do chamado Inversor Verde, uma plataforma selecionada em chamada financiada pela União Europeia, criada para suprir a falta de informação confiável sobre o clima de negócios no Norte Grande argentino.

A iniciativa reúne um índice de clima de investimentos sustentáveis, um laboratório de análise da economia verde e um banco de projetos estratégicos, tudo voltado a reduzir riscos e impulsionar investimentos sustentáveis em uma região estratégica, porém historicamente desigual.

O programa também comentou novidades da vida cultural argentina e, por último, apresentamos, em nosso espaço Artista do Dia, a banda de rock Eruca Sativa, conhecida por sua sonoridade potente que combina rock alternativo, funk, metal e influências progressivas.

O trio — integrado por Lula Bertoldi (guitarra e voz), Brenda Martín (baixo e voz) e Gabriel Pedernera (bateria e voz) — destaca-se pela técnica apurada, letras de forte carga emocional e presença de palco intensa.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.