Acompanhe o encontro desta terça-feira

O programa da RAE em português desta terça-feira começou com o DX.COM.AR, segmento dirigido ao público dexista, que prepara o especialista Arnaldo Slaen.

Na sequência, apresentamos um comentário sobre cinema argentino, onde o destaque foi para “A história oficial”. Dirigido por Luis Puenzo, é um dos marcos do cinema latino-americano e aborda com sensibilidade os traumas da última ditadura militar na Argentina.

A trama acompanha uma professora de classe média que começa a questionar a origem de sua filha adotiva, mergulhando em uma investigação que revela as práticas de apropriação de crianças de desaparecidos políticos.

Lançado em 1985, o filme conquistou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.

Por último, tivemos música: na seção “Artista do Dia”, visitamos a trajetória de Pappo, um dos grandes nomes do rock argentino, destacando-se como guitarrista virtuoso e figura central na difusão do blues e do hard rock no país.

Líder de bandas como Pappo's Blues e Riff, construiu uma carreira marcada por riffs poderosos e uma atitude crua e autêntica, influenciando gerações de músicos.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.

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