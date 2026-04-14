Acompanhe o encontro desta terça-feira

O programa da RAE em português desta terça-feira começou com o DX.COM.AR, segmento dirigido ao público dexista, que prepara o especialista Arnarlo Slaen.

Na sequência, apresentamos um comentário sobre cinema argentino, onde o destaque foi para “Argentina, 1985”, filme que retrata um dos momentos mais decisivos da história recente do país: o julgamento das juntas militares responsáveis pelos crimes cometidos durante a última ditadura.

Dirigido por Santiago Mitre, o longa acompanha o trabalho dos promotores Julio Strassera e Luis Moreno Ocampo na construção de um caso histórico contra os responsáveis pelo terrorismo de Estado.

Por último, tivemos música: na seção Artista do Dia, visitamos a trajetória de Luca Prodan, o carismático líder da banda Sumo, um dos grupos mais influentes do rock argentino dos anos 1980. Apesar de sua morte precoce em 1987, sua figura e sua obra permanecem como símbolos de liberdade criativa e atitude contracultural.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.

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