O programa da RAE em português desta terça-feira contou com o DX.COM.AR, segmento dirigido ao público dexista, que prepara o especialista Arnaldo Slaen.

A seção Clima & Ambiente trouxe informações sobre os principais desafios no combate às mudanças climáticas e à poluição, em particular a 31ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31), que está sendo realizada na Turquia.

No espaço dedicado às Data Comemorativas, entre outros, foram lembrados a argentina Lola Mora e o brasileiro Heitor Villa-Lobos.

Por último, tivemos música: na seção Artista do Dia, visitamos a trajetória da banda Virus, uma das pioneiras da new wave e do pop eletrônico na Argentina. Formada no fim dos anos 1970 pelos irmãos Federico, Julio e Marcelo Moura, o grupo rompeu com a solenidade do rock nacional da época e se tornou trilha sonora da volta da democracia, nos anos 80.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.

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