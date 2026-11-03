Acompanhe o encontro desta terça-feira

O programa da RAE em português desta terça-feira contou com o DX.COM.AR, segmento dirigido ao público dexista, que prepara o especialista Arnaldo Slaen.

A seção Ciência & Tecnologia ofereceu informações e novidades relacionadas com a atividade em nosso país.

Na seção de Datas Comemorativas, falamos no Dia do Artista Plástico Argentino e a figura de Prilidiano Pueyrredón; a fundação do Newell’s Old Boys e da AFA; a explosão da Fábrica Militar de Río Tercero; e uma homenagem ao poeta Armando Tejada Gómez, responsável por muitas das músicas mais belas do nosso folclore.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.

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