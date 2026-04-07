Acompanhe o encontro desta terça-feira

O programa da RAE em português desta terça-feira começou com o DX.COM.AR, segmento dirigido ao público dexista, que prepara o especialista Arnaldo Slaen.

Na sequência, apresentamos um comentário sobre cinema argentino, onde o destaque foi para “Relatos selvagens”. Dirigido por Damián Szifron, é uma obra intensa e provocadora que reúne seis histórias independentes unidas por um tema comum: a explosão da violência diante de situações cotidianas levadas ao limite.

O filme alcançou grande repercussão internacional, sendo indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e tornando-se um dos maiores sucessos do cinema argentino contemporâneo.

O encontro também homenageou, na data do seu nascimento, uma das figuras centrais da vida cultural argentina do século XX: Victoria Ocampo.

Escritora, ensaísta e intelectual, ela destacou-se sobretudo por fundar, em 1931, a influente revista Sur, que se tornou um espaço fundamental de circulação de ideias literárias e filosóficas na América Latina, reunindo autores como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares e convidados internacionais.

Por último, tivemos música: na seção “Artista do Dia”, visitamos a trajetória de José Larralde, um dos grandes nomes do folclore argentino, reconhecido por suas canções profundas e comprometidas com a realidade social do país.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.

Contate-nos!!

🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/portugues/

📩 Mail: rae.julietagalvan@gmail.com

📩 Mail/QSL: qslrae@gmail.com