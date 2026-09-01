Acompanhe o encontro desta terça-feira

O programa da RAE em português desta terça-feira começou com o DX.COM.AR, segmento dirigido ao público dexista, que prepara o especialista Arnarlo Slaen.

A seção Ciência & Tecnologia ofereceu informações muito interessantes sobre avanços e desenvolvimentos de equipes de cientistas argentinos e, no espaço dedicado a resenhar filmes argentinos que fizeram história, focamos uma produção muito querida e lembrada, uma adaptação de um romance do escritor uruguaio Mario Benedetti, levada à telona pelo argentino Sergio Renán: A trégua, que foi o primeiro filme argentino a ser indicado para um prêmio Oscar.

Por último, tivemos música e escutamos um inevitável do repertório mais clássico da música criolla argentina: a valsa La pulpera de Santa Lucía, na gravação de Ignacio Corsini, a mais famosa de todas.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.

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